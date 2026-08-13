KYUNG DONG NAVIEN stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

KYUNG DONG NAVIEN hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4687.69 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 1338.00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1.04 Prozent auf 388.20 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 392.28 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch