KYOWANISSEI vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

KYOWANISSEI hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 35.89 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 31.09 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KYOWANISSEI in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 3.68 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9.90 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 10.28 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch