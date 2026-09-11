Kyowakogyosyo veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Kyowakogyosyo hat sich am 10.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 183.42 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Kyowakogyosyo 224.15 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4.61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.98 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.85 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch