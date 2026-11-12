KyOwa stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

KyOwa hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

KyOwa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 115.60 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 55.68 JPY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 8.92 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KyOwa 5.36 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch