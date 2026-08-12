KyOwa präsentierte Quartalsergebnisse

KyOwa hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 76.76 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 23.92 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 7.38 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.36 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch