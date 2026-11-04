Kyowa Hakko Kogyo: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Kyowa Hakko Kogyo hat am 02.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 40.22 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 31.10 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2.12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 121.32 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 118.80 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch