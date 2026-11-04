Kyowa Hakko Kirin: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Kyowa Hakko Kirin hat am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.25 USD. Im Vorjahresviertel hatte Kyowa Hakko Kirin 0.210 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 761.8 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 5.46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kyowa Hakko Kirin 805.8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch