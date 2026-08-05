Kyowa Hakko Kirin legte Quartalsergebnis vor

Kyowa Hakko Kirin stellte am 03.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.130 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Kyowa Hakko Kirin mit einem Umsatz von insgesamt 910.9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 871.1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4.58 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch