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10.08.2026 06:37:00
KYOWA EXEO präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
KYOWA EXEO liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KYOWA EXEO die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 33.91 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 17.82 JPY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat KYOWA EXEO mit einem Umsatz von insgesamt 155.72 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 138.60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 12.35 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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