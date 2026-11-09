KYOWA EXEO gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

KYOWA EXEO hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 41.93 JPY gegenüber 31.94 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4.40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 190.75 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 182.71 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch