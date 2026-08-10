Kyowa Electronic Instruments zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kyowa Electronic Instruments hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz lag bei 3.37 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 4.95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch