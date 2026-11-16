Kyowa Electronic Instruments: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Kyowa Electronic Instruments hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -6.44 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kyowa Electronic Instruments ein EPS von 4.92 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 26.08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.63 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 3.56 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch