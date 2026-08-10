Kyoto Tool: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Kyoto Tool hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 40.62 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -77.010 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.03 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12.68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kyoto Tool einen Umsatz von 1.80 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch