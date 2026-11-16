Kyoto Tool: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Kyoto Tool stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 6.29 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 136.93 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6.59 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.83 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.96 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch