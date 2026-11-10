KYOTO KIMONO YUZEN: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

KYOTO KIMONO YUZEN präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.68 JPY. Im Vorjahresviertel hatte KYOTO KIMONO YUZEN 3.55 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KYOTO KIMONO YUZEN in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 4.84 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.40 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1.47 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch