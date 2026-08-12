KYOTO KIMONO YUZEN gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

KYOTO KIMONO YUZEN äusserte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.26 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6.92 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.36 Milliarden JPY – eine Minderung von 13.13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.56 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch