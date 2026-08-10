KYOTO HOTEL: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

KYOTO HOTEL liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KYOTO HOTEL die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 20.01 JPY gegenüber 26.20 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KYOTO HOTEL in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 1.23 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.51 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2.55 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch