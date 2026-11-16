KYOTO HOTEL gewährte Anlegern Blick in die Bücher

KYOTO HOTEL hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3.76 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -9.830 JPY erwirtschaftet worden.

KYOTO HOTEL hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.02 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5.54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch