Kyoto Financial Group,Inc Un stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kyoto Financial Group,Inc Un hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.330 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25.04 Prozent auf 344.3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 275.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch