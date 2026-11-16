Kyoto Financial Group,Inc: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Kyoto Financial Group,Inc hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 51.16 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 48.58 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 54.83 Milliarden JPY gegenüber 40.60 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch