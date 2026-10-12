Kyoshin stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kyoshin hat am 09.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 33.38 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2.23 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Kyoshin 7.20 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7.55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch