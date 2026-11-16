KYOSHA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

KYOSHA gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 19.63 JPY gegenüber -0.170 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KYOSHA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14.15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.12 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 6.23 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch