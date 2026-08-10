KYOSHA: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

KYOSHA hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 11.24 JPY gegenüber 7.59 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 6.50 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 6.16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch