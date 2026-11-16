Kyosan Electric Manufacturing: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kyosan Electric Manufacturing lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4.97 JPY, nach 3.21 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3.07 Prozent auf 18.95 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19.55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch