Kyoritsu Maintenance: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Kyoritsu Maintenance hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 59.44 JPY. Im letzten Jahr hatte Kyoritsu Maintenance einen Gewinn von 63.85 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 65.84 Milliarden JPY gegenüber 62.76 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch