Kyoritsu Maintenance: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Kyoritsu Maintenance hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 33.44 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kyoritsu Maintenance 46.08 JPY je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7.63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 61.14 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 56.81 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch