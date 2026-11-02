KYORITSU hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

KYORITSU hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2.41 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 5.83 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.65 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5.21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KYORITSU einen Umsatz von 10.13 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch