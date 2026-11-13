KYORITSU ELECTRIC vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

KYORITSU ELECTRIC lud am 12.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 43.49 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 38.85 JPY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0.59 Prozent auf 8.17 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.21 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch