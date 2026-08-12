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12.08.2026 06:37:00
KYORITSU ELECTRIC stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
KYORITSU ELECTRIC hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.79 JPY. Im Vorjahresquartal waren 37.62 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8.43 Milliarden JPY – eine Minderung von 2.46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8.65 Milliarden JPY eingefahren.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 238.33 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 265.67 JPY je Aktie generiert.
KYORITSU ELECTRIC hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 37.01 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3.24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 38.25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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