Kyoritsu Computer Communication hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Kyoritsu Computer Communication hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 45.57 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kyoritsu Computer Communication ein EPS von 88.43 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10.06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.28 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.15 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.ch