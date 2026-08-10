KYORITSU AIR TECH präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

KYORITSU AIR TECH stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5.75 JPY. Im Vorjahresviertel hatte KYORITSU AIR TECH 9.55 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12.84 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.54 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.91 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch