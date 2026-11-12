KYORITSU AIR TECH mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

KYORITSU AIR TECH hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Bei einem Gewinn je Aktie von 11.41 JPY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1.73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.69 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2.64 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch