KYORIN gewährte Anlegern Blick in die Bücher

KYORIN hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 41.61 JPY gegenüber -10.560 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2.34 Prozent auf 27.84 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte KYORIN 28.50 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch