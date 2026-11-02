KYONGBO PHARMACEUTICAL legte Quartalsergebnis vor

KYONGBO PHARMACEUTICAL hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 36.27 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 127.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 66.16 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 1.24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 66.99 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch