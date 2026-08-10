Kyokuyo zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kyokuyo hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 180.48 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 140.42 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Kyokuyo im vergangenen Quartal 86.29 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13.49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kyokuyo 76.03 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch