Kyokuyo verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kyokuyo hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 88.43 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 96.58 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kyokuyo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9.39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 87.48 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 79.97 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch