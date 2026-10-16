KYOKUTO SECURITIES präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

KYOKUTO SECURITIES stellte am 15.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 12.17 JPY. Im Vorjahresviertel waren 45.56 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 3.16 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 5.88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KYOKUTO SECURITIES 3.35 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch