Kyokuto präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kyokuto hat am 05.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 12.59 JPY. Im Vorjahresquartal waren -11.590 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kyokuto in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5.86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.12 Milliarden JPY im Vergleich zu 1.19 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch