Kyokuto Kaihatsu Kogyo stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kyokuto Kaihatsu Kogyo präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 31.19 JPY gegenüber 91.09 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 46.07 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 13.14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40.72 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch