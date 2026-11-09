KYOEI TANKER gewährte Anlegern Blick in die Bücher

KYOEI TANKER lud am 06.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 66.92 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 9.26 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat KYOEI TANKER mit einem Umsatz von insgesamt 3.83 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2.63 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch