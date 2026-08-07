KYOEI TANKER gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

KYOEI TANKER lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 233.34 JPY gegenüber 48.62 JPY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KYOEI TANKER in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 2.76 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.75 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 3.86 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch