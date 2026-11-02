KYOEI STEEL gewährte Anlegern Blick in die Bücher

KYOEI STEEL hat am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 30.44 JPY gegenüber 62.32 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 90.59 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12.48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KYOEI STEEL einen Umsatz von 80.53 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch