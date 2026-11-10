Kyodo Printing stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kyodo Printing hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 60.27 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 19.21 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kyodo Printing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 24.23 Milliarden JPY im Vergleich zu 23.73 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch