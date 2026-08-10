Kyodo Printing präsentierte Quartalsergebnisse

Kyodo Printing hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 43.45 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Kyodo Printing 28.76 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Kyodo Printing im vergangenen Quartal 23.95 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0.33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kyodo Printing 23.87 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch