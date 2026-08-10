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10.08.2026 06:37:00
KYOCHON FOOD&BEVERAGE präsentierte Quartalsergebnisse
KYOCHON FOOD&BEVERAGE gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 105.07 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 93.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat KYOCHON FOOD&BEVERAGE mit einem Umsatz von insgesamt 132.27 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 126.10 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 4.89 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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