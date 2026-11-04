Kyocera: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Kyocera liess sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kyocera die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 10.53 JPY gegenüber 13.24 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 552.95 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7.72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kyocera einen Umsatz von 513.35 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch