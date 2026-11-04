Kyocera gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Kyocera hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.07 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.090 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 3.47 Milliarden USD, gegenüber 3.48 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0.28 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch