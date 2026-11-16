Kyobo Securites mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kyobo Securites hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 76.00 KRW, nach 273.00 KRW im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Kyobo Securites im vergangenen Quartal 674.15 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 157.88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kyobo Securites 261.42 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch