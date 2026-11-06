Kyndryl: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kyndryl präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.27 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.290 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1.88 Prozent auf 3.65 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Kyndryl 3.72 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch