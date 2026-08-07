Kyndryl: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kyndryl präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Kyndryl hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.25 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.230 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kyndryl in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 3.34 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.62 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 3.74 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch